PRF prende médica traficando "supermaconha" em Nova Alvorada do Sul

Domingo (11/jan), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma médica durante fiscalização na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. A profissional conduzia um veículo Pulse Abarth e foi flagrada transportando drogas, conforme informações divulgadas pelo site Alvorada Informa.

No carro, além da médica, estavam duas crianças e um homem. Após a abordagem, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que investiga o caso. Segundo relatos repassados à reportagem, a médica afirmou que enfrenta dificuldades financeiras e, por esse motivo, teria aceitado transportar o material entorpecente.

O entorpecente tinha como destino o estado de São Paulo. De acordo com atualização da ocorrência, a PRF apreendeu 63,1 quilos de maconha e 9,4 quilos de skunk. Parte da droga era de um tipo com maior concentração de THC, conhecida como Colombian Gold.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

