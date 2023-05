PRF realiza ações de combate à exploração sexual de menores nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Conselho Tutelar, realizou, entre os dias 2 e 17 de maio, ações no âmbito da Operação Domiduca.

Os policiais percorreram pontos considerados críticos nas rodovias federais, como postos de combustíveis e estabelecimentos com funcionamento noturno com objetivo de resgatar menores de idade vítimas de violações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além de atuar com trabalho repressivo de crimes, ativamente buscando menores vítimas de exploração sexual ou em situação de vulnerabilidade, a PRF também atuou com palestras e atividades educativas, conscientizando motoristas, comerciantes e frequentadores de estabelecimentos comerciais sobre a importância de se respeitar o ECA e denunciar crimes.

A operação é integrada à Operação Caminhos Seguros de combate à exploração sexual infanto-juvenil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança pública.

