PRF recupera dois tratores que seriam levados para Porto Velho

Dois tratores que haviam sido roubados em Cafelândia, interior de São Paulo, foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo (6), em Paranaíba, que fica a 407 km de Campo Grande.

Conforme a PRF, os policiais desconfiaram do condutor do veículo Volvo, que estava atrelado ao veiculo SR Norma, ambos de placas de São José dos Pinhais (PR), que transportava dois tratores, depois que constataram que o motorista estava com o direito de dirigir cassado. A abordagem foi no km 100 da BR-158.

Os agentes consultaram os documentos da carga, e descobriram que aqueles dois tratores no compartimento de carga haviam sido subtraídos de uma propriedade rural, juntamente com mais dois outros tratores, no interior do estado paulista, e que o Boletim de Roubo/Furto ainda estava sendo registrado na Polícia Civil de Penápolis.

O suspeito disse que pegou os tratores em Cafelândia (SP), e que receberia doze mil reais para levá-los até Porto Velho (RO), sendo que já havia recebido mil reais do dinheiro. O envolvido foi encaminhado para a Policia Civil de Paranaíba (MS), juntamente com o produto do crime, cavalo-trator e o reboque que era usado no transporte.

