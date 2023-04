PRF retoma investigações sobre blitz no 2º turno das eleições

A direção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) anulou, nesta quarta-feira (19), o arquivamento de investigações que apuravam a atuação da corporação durante os bloqueios em rodovias no dia do 2º turno das eleições do ano passado.

A investigação foi retomada após a PRF encontrar lacunas técnicas na antiga investigação e novos fatos, vinculados ao antigo corregedor geral da corporação, que foi exonerado do cargo na semana passada.

O argumento que resultou no arquivamento inicial era de que não foram constatadas irregularidades em todas as regiões e apenas em cinco estados deveriam seguir com apurações sobre as blitzes.

