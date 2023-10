"Primeiro Gole": Polícia fecha conveniência, apreende bebidas e uma pessoa é presa

Uma pessoa foi presa durante a operação “Primeiro Gole”, realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), em Campo Grande. Cerca de 700 garrafas de bebidas falsas foram apreendidas durante uma “varredura” em quatro estabelecimentos comerciais nos bairros Coophavilla II, Santa Fé, Vila Planalto e Vila Alba.

No primeiro ponto visitado, as atividades foram suspensas pelo Procon, por falta de alvará de funcionamento válido. O local apresentou produtos com indícios de falsificação, sem informação em português e a falta do CDC (Código de Defesa do Consumidor). O estabelecimento só poderá ser reaberto quando todas as irregularidades forem sanadas por seus proprietários.

Foram apreendidas aproximadamente 700 garrafas de bebidas alcoólicas e uma pessoa foi presa.

O secretário-executivo do Procon MS, Antonio José Angelo Motti, esclarece que esse trabalho coordenado com a Decon visa resguardar a saúde e a segurança do consumidor, ante a existência de produtos impróprios para consumo ou mesmo que tenham entrado irregularmente no país.

O delegado titular da Decon, Reginaldo Salomão, ressalta que além de trazer prejuízos à saúde, o comércio de bebidas alcoólicas falsificadas impacta os bons fornecedores que pagam os seus impostos, porém não conseguem fazer frente aos preços dos produtos irregulares.

“Nessa atuação conjunta somamos a expertise da parte do consumidor e criminal. E é muito importante que a população veja no Procon e na Decon um instrumento público para repassar essas informações [sobre irregularidades]”, avaliou.

