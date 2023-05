Primeiro "Plantão DEPCA" atende 2 crianças e 1 adolescente na Capital

Na primeira noite após a inauguração da “Sala Especial”, criada para prestar atendimento as crianças e adolescentes vítimas de violência, foram atendidas 3 ocorrências na unidade da Cepol, durante o plantão. Duas delas por maus-tratos.

O terceiro caso ocorreu na manhã de hoje (4). Um adolescente, de 14 anos, que teria saído de uma unidade de acolhimento, e após vereficação, foi levado de volta para o abrigo. Em ambas as ocorrência, o conselho tutelar prcisou ser acionado.

Plantão DEPCA

Para atender de forma adequada crianças e adolescentes vítimas de violência, foi dado início ao “Plantão DEPCA” (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

O local agora funciona no período noturno – a partir das 17h30 - e aos fins de semana e feriados. Além do atendimento específico com sala de depoimento especial e para registro das ocorrências, o “Plantão DEPCA” também tem à disposição das vítimas, o atendimento do IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

