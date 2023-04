Primos morrem em acidente entre caminhão e carreta na BR-262, em Corumbá

Acidente envolvendo um caminhão e duas carretas deixou duas pessoas mortas durante a manhã desta quarta-feira (26), na BR-262, nas proximidades de Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, as vítimas seriam o motorista Jorge Chaves Vallejo, 26 anos, e o primo dele Robson Leite, da mesma idade e que seguia como passageiro do caminhão baú.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu uma terceira pessoa até o hospital de Corumbá com algumas lesões pelo corpo, porém, sem muita gravidade.

Com o impacto da colisão, várias mercadorias ficaram esparramadas pela rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até o local do acidente.

As causas do acidente ainda são investigadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também