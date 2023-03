Um acumulo de fumaça acendeu um alerta de princípio de incêncido nas equipes de bombeiros e clientes na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza na manhã desta segunda-feira (6).

Conforme nota do Shopping, pela manhã, o sistema de exaustão do restaurante Fogão Mineiro deixou de funcionar, ocasionando um acúmulo de fumaça no salão de buffet."Houve um princípio de incêndio, que foi controlado rapidamente. O restaurante passará por vistoria técnica e logo após as adequações retornará o atendimento ao público", informou.

Os atendimentos da Praça de Alimentação e do shopping não foram afetados."O restaurante Fogão Mineiro estará fechado para atendimento ao público nesta segunda".

