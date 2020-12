Procon autua Viação Ouro e Prata por prejudicar idosos

Matheus Rondon, com informações da assessoria

A medida que as pessoas procuram seus direitos, aumentam as denúncias de descumprimento, junto à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – (Procon). Equipes foram até a viação Ouro e Prata S.A, de transporte rodoviário de passageiros, nesta quarta-feira (9) para averiguar reclamações.

O endereço consta na avenida Guri Marques em Campo Grande, desobedeceu a legislação que prevê a liberação de gratuidade a pessoas com idade superior a 60 anos e portadores de necessidades especiais.

De acordo com denúncias apresentadas por consumidores, a empresa em questão, ao ser procurada por beneficiários, alegou a indisponibilidade do benefício para os próximos 30 dias. O Procon Estadual averiguou a veracidade das informações e constatou que, mesmo quando é disponibilizado, ocorre em quantidade menor do que prevê a legislação, o que prejudica, sensivelmente o público beneficiário, tolhendo-lhe o direito de locomoção, mesmo quando é comprovada a necessidade de solução de problemas inadiáveis.

