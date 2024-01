Procurado pela Interpol, homem que matou a esposa em MS é preso na Bolívia

Reginaldo Mera Rodrigues, de 36 anos, foi preso um ano e seis dias após ter matado a esposa por ciúmes em Corumbá. Ele foi capturado na Bolívia, após solicitação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para que o nome dele fosse incluído na lista de criminosos da Interpol.

Conforme as informações policiais, preso no dia 5 de janeiro, ele foi extraditado para o Brasil, onde responderá pelo feminicídio e outros crimes praticados no país, como tráfico de drogas e falsa identidade.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, informou que o crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, quando o autor efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira, após discussões motivadas por ciúmes.

Em seguida ele teria levado a vítima para o hospital, praticamente a jogando do carro, tendo em seguida fugido.

No decorrer do Inquérito Policial, verificou-se que o autor tinha mandado de prisão em aberto por condenação de tráfico de drogas na cidade de Miranda e utilizava identidades falsas para se fugir da polícia, além de constantemente mudar de residência, morando em diversos Estados do Brasil e também outros países.

Durante a investigação, que contou com amplo aparato tecnológico e policial, constatou-se que o autor possivelmente teria se evadido para Santa Cruz de lá Sierra, na Bolívia, e estaria ali residindo.

Sendo assim, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela difusão vermelha do Mandado de Prisão do autor para que este fosse incluído na lista da Interpol e pudesse ser preso, mesmo estando em país estrangeiro, e posteriormente, ser extraditado para responder ao crime cometido no Brasil.

Deste modo, no último dia 5 de janeiro, um ano e seis dias após ceifar a vida da esposa, o autor foi preso na cidade de Santa Cruz de la Sierra, que fica a aproximadamente 8 horas da cidade de Corumbá.

