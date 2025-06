Procurado: Polícia Civil divulga imagens do suspeito de feminicídio em Costa Rica

A Polícia Civil procura por Juliano Pinheiro de Oliveira, de 40 anos, autor do feminicídio de Rose Antônia de Paula, de 41, ocorrido na noite da última sexta-feira (27), em Costa Rica.



A vítima, que era natural de Bonito e costumava passar alguns dias em Costa Rica, foi encontrada morta na manhã de sábado (28), em uma quitinete localizada nos fundos de um comércio no centro da cidade.



Testemunhas teriam visto Juliano, com quem a vítima tinha um relacionamento de longos anos, deixando o local da noite anterior, após discussões. Ele estaria conduzindo uma motocicleta com placa QAP8B07, de Costa Rica e até o momento ele não foi localizado.



No local do crime, a perícia encontrou um facão e outras evidências que estão sendo analisadas.



A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica continua com as investigações e solicita apoio da população para localizar o autor do crime. Informações que possam levar ao paradeiro do autor podem ser repassadas, para o telefone (67) 3247-6500, que também funciona via WhatsApp.

