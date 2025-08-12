Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Procurado por crime sexual, homem é preso após acidente na Capital

A colisão ocorreu entre uma motocicleta e um carro no bairro Vila Nasser

12 agosto 2025 - 10h11Vinícius Santos
BPMTran - BPMTran -   (Foto: Ilustrativa / PMMS)

Um homem de 54 anos foi preso no fim da tarde de segunda-feira (11), em Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito na Rua São Bartolomeu, bairro Vila Nasser.

Conforme a Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), ele pilotava uma motocicleta Suzuki EN 125 Yes quando colidiu com uma Fiat Strada. O motociclista, que não teria causado o acidente, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura exposta e escoriações.

Durante a apuração, os policiais conversaram com o condutor da Strada, apontado como responsável pela colisão, e coletaram os dados do motociclista. Ao consultar o sistema, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por crimes contra a dignidade sexual, em processo de 2008, com pena de sete anos e onze meses de reclusão a cumprir. Também foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem foi levado para atendimento na Santa Casa e permanecerá sob custódia policial. O motorista da Fiat Strada foi liberado após os trâmites e deverá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Secretário de saúde é afastado e PF faz operação contra fraude de recursos do SUS em MS
Imagem -
Polícia
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Grupo agrediu o rapaz por ter visto ele beijando outro jovem
Polícia
JD1TV: Estudante de teatro é espancado por grupo por beijar outro rapaz na Capital
Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS
Polícia
Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS
Depac Dourados
Polícia
Adolescente de 13 anos é estuprada pelo padrasto durante a madrugada em Dourados
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre após sofrer acidente em rodovia de Paranhos
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
Polícia
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
A vítima foi encontrada sem vida em uma área de mata
Polícia
Mulher encontrada morta com sinais de tortura em Corumbá é identificada pela família

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'