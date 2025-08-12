Procurado por crime sexual, homem é preso após acidente na Capital

Um homem de 54 anos foi preso no fim da tarde de segunda-feira (11), em Campo Grande, após se envolver em um acidente de trânsito na Rua São Bartolomeu, bairro Vila Nasser.

Conforme a Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), ele pilotava uma motocicleta Suzuki EN 125 Yes quando colidiu com uma Fiat Strada. O motociclista, que não teria causado o acidente, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura exposta e escoriações.

Durante a apuração, os policiais conversaram com o condutor da Strada, apontado como responsável pela colisão, e coletaram os dados do motociclista. Ao consultar o sistema, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por crimes contra a dignidade sexual, em processo de 2008, com pena de sete anos e onze meses de reclusão a cumprir. Também foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem foi levado para atendimento na Santa Casa e permanecerá sob custódia policial. O motorista da Fiat Strada foi liberado após os trâmites e deverá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

