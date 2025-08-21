Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Procurado por estupro de vulnerável, homem é preso em Paranaíba

O crime teria acontecido na cidade de Botucatu (SP)

21 agosto 2025 - 17h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de ParanaíbaDelegacia de Polícia Civil de Paranaíba   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 31 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Paranaíba, durante a manhã desta quinta-feira (21).

Conforme as informações da Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu (SP), em razão da gravidade dos fatos e da necessidade de garantir a segurança da vítima e a regularidade da instrução processual.

A decisão judicial considerou que outras medidas cautelares seriam insuficientes diante das circunstâncias do caso. Informações sobre o crime não foram repassadas.

De acordo com o delegado Gustavo Fernal, ações como essa ganham ainda mais relevância durante o mês de agosto, quando é intensificada a campanha “Agosto Lilás”, voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

“O cumprimento do mandado representa mais um passo no enfrentamento à violação de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e na responsabilização dos autores desses crimes”, comentou.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Polícia
Bolsonaro ignorou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp, diz PF
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por aliciamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil em Maracaju
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após ser flagrado estuprando o neto de 8 anos em Sidrolândia
Mercadão de Campo Grande
Polícia
Constrangida por seguranças do Mercadão, mulher procura polícia em Campo Grande
Hytalo Santos foi preso, assim como o marido Israel Nata
Polícia
MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Polícia
Dono de farmácia é preso por comércio ilegal de medicamentos em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Mulher é constrangida por síndica ao usar elevador social para andar com cachorros na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping