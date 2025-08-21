Procurado por estupro de vulnerável, homem é preso em Paranaíba

Homem, de 31 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Paranaíba, durante a manhã desta quinta-feira (21).

Conforme as informações da Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu (SP), em razão da gravidade dos fatos e da necessidade de garantir a segurança da vítima e a regularidade da instrução processual.

A decisão judicial considerou que outras medidas cautelares seriam insuficientes diante das circunstâncias do caso. Informações sobre o crime não foram repassadas.

De acordo com o delegado Gustavo Fernal, ações como essa ganham ainda mais relevância durante o mês de agosto, quando é intensificada a campanha “Agosto Lilás”, voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

“O cumprimento do mandado representa mais um passo no enfrentamento à violação de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e na responsabilização dos autores desses crimes”, comentou.

