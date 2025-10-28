Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande

Equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil prendeu durante a segunda-feira, dia 27 de outubro, um jovem, de 21 anos, que estava com mandado em aberto em Campo Grande.

O crime que ele havia cometido foi um estupro de vulnerável. Informações sobre o caso não foram divulgadas pelas autoridades.

Conforme a Polícia Civil, o mandado havia sido expedido pela Vara Especializada em crimes contra criança e o adolescente. O foragido foi encontrado no bairro Jardim Campo Belo.

Após ser capturado, os policiais encaminharam o indivíduo até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também