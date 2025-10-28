Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande

Equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil prendeu durante a segunda-feira, dia 27 de outubro, um jovem, de 21 anos, que estava com mandado em aberto em Campo Grande.
O crime que ele havia cometido foi um estupro de vulnerável. Informações sobre o caso não foram divulgadas pelas autoridades.
Conforme a Polícia Civil, o mandado havia sido expedido pela Vara Especializada em crimes contra criança e o adolescente. O foragido foi encontrado no bairro Jardim Campo Belo.
Após ser capturado, os policiais encaminharam o indivíduo até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde permanece à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
Polícia
Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Homem não aceita fim de namoro e tenta matar adolescente de 15 anos em Coxim
Polícia
Homem é preso por esfaquear a esposa grávida em Ladário
Polícia
Homem é esfaqueado no rosto pela esposa e socorrido de helicóptero em fazenda do Pantanal
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Polícia