Procurado por estupro, estudante de medicina é preso na fronteira

Um estudante de medicina, de 36 anos, foi preso durante uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a polícia da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A detenção aconteceu na terça-feira (9).

Conforme as informações divulgadas, o suspeito era procurado em razão de dois mandados de prisão ativos, sendo o primeiro decorrente de condenação criminal referente ao crime de estupro de vulnerável no Mato Grosso.

O segundo de natureza civil, foi expedido pela Vara Única de Matupá (MT), por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

As investigações apontaram então que o foragido estava escondido em Pedro Juan Caballero, onde cursava medicina. Após os procedimentos de praxe junto às autoridades paraguaias, foi determinada a expulsão do indivíduo do território do Paraguai, permitindo seu encaminhamento às autoridades brasileiras competentes.

A ação integrada envolve a Delegacia Regional e 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte (MT), com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também