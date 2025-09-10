Menu
Polícia

Procurado por estupro, estudante de medicina é preso na fronteira

Ele foi detido durante uma ação conjunta da Polícia Civil com autoridades paraguaias

10 setembro 2025 - 15h42Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Ponta PorãDelegacia de Polícia Civil de Ponta Porã   (Divulgação/PCMS)

Um estudante de medicina, de 36 anos, foi preso durante uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a polícia da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A detenção aconteceu na terça-feira (9).

Conforme as informações divulgadas, o suspeito era procurado em razão de dois mandados de prisão ativos, sendo o primeiro decorrente de condenação criminal referente ao crime de estupro de vulnerável no Mato Grosso.

O segundo de natureza civil, foi expedido pela Vara Única de Matupá (MT), por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

As investigações apontaram então que o foragido estava escondido em Pedro Juan Caballero, onde cursava medicina. Após os procedimentos de praxe junto às autoridades paraguaias, foi determinada a expulsão do indivíduo do território do Paraguai, permitindo seu encaminhamento às autoridades brasileiras competentes.

A ação integrada envolve a Delegacia Regional e 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte (MT), com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido.

