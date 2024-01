Procurado por estupro, homem é preso pela PF no Tarumã

Homem, de 46 anos, foi preso por uma equipe da Polícia Federal durante a manhã desta segunda-feira (8), no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Ele estava foragido e sendo procurado depois de cometer o crime de estupro de vulnerável.

Conforme as informações que constam no boletim de ocorrência, a equipe estava fazendo uma atuação na região quando visualizou o homem e fez a abordagem.

Durante checagem no sistema, foi descoberto que havia um mandado de prisão contra ele, aberto por conta do artigo 217, do Código Penal, referente ao crime de estupro de vulnerável.

Apesar disso, detalhes sobre o crime não foram informados no registro policial. Diante da constatação ele acabou sendo preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

