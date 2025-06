Procurado por manter a esposa em cárcere privado no Paraná é preso no interior de MS

Homem, de 25 anos, foi preso durante a manhã de terça-feira (3) ao ser localizado se escondendo em uma casa do município de Juti, interior de Mato Grosso do Sul. Ele estava sendo procurado por manter a companheira em cárcere privado.

Conforme as informações policiais, após o crime ele fugiu e se escondeu em MS. Durante o período de investigações, foi expedido um mandado de prisão pelo Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Cascavel, no Paraná.

Após ser localizado em Juti, os policiais civis de Mato Grosso do Sul foram informados sobre a presença dele e iniciaram as diligências para efetuar a captura do homem. Os esforços empreendidos culminaram na prisão do indivíduo, ocasião em que foi devidamente detido e colocado à disposição da Justiça.

Após os procedimentos de praxe na Delegacia, o custodiado foi transferido ao Presídio Masculino de Caarapó, onde permanecerá custodiado, aguardando as determinações do Poder Judiciário paranaense.

