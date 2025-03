Procurado por trÃ¡fico no Brasil, homem Ã© executado na fronteira

Na tarde de ontem (28), José Estanislao Ramoa Bareiro, de 41 anos, procurado pela Justiça brasileira por tráfico de drogas, foi morto dentro de casa, no bairro Obrero, na cidade de Capitán Bado, departamento de Amambay, Paraguai.

Conforme informações do ABC Color, o atirador chegou ao local em uma motocicleta vermelha, efetuou os disparos e tentou fugir. No entanto, devido a uma falha mecânica no veículo, abandonou a moto e escapou a pé. A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada e encontrou a vítima ainda com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois ao ser socorrido.

No local, a perícia recolheu uma cápsula de bala calibre 9 mm, usada no ataque. A vítima estava acompanhada de dois brasileiros quando foi alvejada por dois disparos no rosto.

Os homens foram levados para a delegacia, sendo identificados como Dair Alves da Rocha Júnior de 28 anos e Lucas Mateus Días de 25 anos, que possuem antecedentes criminais, por tráfico de drogas, furto, roubo seguido de morte e porte ilegal de arma.

Ele foram soltos em seguida pelo promotor de plantão, pois não há mandados de prisão contra eles e nem elementos que ajudassem a esclarecer a morte de Estalislao.

As autoridades paraguaias seguem investigando a motivação do crime e o paradeiro do assassino







