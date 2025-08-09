Menu
Polícia

Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses

O homem também é investigado por armazenar, produzir e distribuir imagens de abuso sexual infantojuvenil

09 agosto 2025 - 17h31Sarah Chaves

Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (8), a segunda fase da Operação Kore 32, que investiga crimes de estupro de vulnerável, além da produção, posse e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet.

A nova etapa foi autorizada após a análise de dispositivos apreendidos durante a primeira fase da operação, realizada em 18 de junho deste ano.

No cumprimento das ordens judiciais, foi preso um procurador do Estado de São Paulo suspeito de abusar sexualmente da própria filha, que na época tinha apenas oito meses de idade. Ele também é investigado por armazenar, produzir e distribuir imagens de abuso sexual infantojuvenil.

A Justiça Federal expediu mandado de prisão preventiva contra o investigado que foi encontrado em um hotel próximo ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e foi conduzido à Superintendência Regional da PF em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça

