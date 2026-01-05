Menu
Procurados, mãe e filho são presos por atirar contra dupla em conveniência de Dourados

Polícia Civil capturou os dois suspeitos horas após a divulgação do cartaz

05 janeiro 2026 - 17h23Luiz Vinicius     atualizado em 05/01/2026 às 17h37
Os dois foram presos pelo SIGOs dois foram presos pelo SIG   (Jornal Alerta Dourados)

Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, e Juliana Viegas Almeida, de 36 anos, foram presos durante a tarde desta segunda-feira, dia 5, horas após terem o cartaz de procurados divulgado pela Polícia Civil de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Eles tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul, após serem acusados de dupla tentativa de homicídio qualificado na madrugada do dia 1º de janeiro, em frente a uma conveniência.

Na ocasião, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo e um deles permanece em estado grave. As duas vítimas estavam próximas quando foram atingidas nas costas, sendo que um deles o disparo transfixou e atingiu o peito.

Uma das vítimas é o proprietário da conveniência. Eles foram encaminhados para atendimento no Hospital da Vida.

A perícia técnica esteve no local e recolheu um projétil que atingiu uma das paredes do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Juliana se apossa de uma arma e realiza os disparos.

 

