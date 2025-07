Procurados por homicídio são presos pela Polícia Civil em Campo Grande

Quatro criminosos, que estavam foragidos da justiça, foram presos pelas equipes da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). Três deles são condenados por homicídios.

Conforme as informações policiais, o outro preso estava foragido da cidade de Iguatemi e tinha um mandado de prisão em seu desfavor por ter matado um desafeto com nove facadas.

O único crime não executado em Campo Grande, é uma execução cometida em 2019 em Maceió. O autor fugiu para a Capital após ser condenado pelo Tribunal do Júri daquele estado.

As prisões ocorreram no contexto de constantes diligências desenvolvidas pela DHPP visando a repressão de homicídio. Sobre os presos, as penas a eles cominadas pelos homicídios ultrapassam 53 anos de reclusão.

