Procurados por roubar loja de construção são encontrados usando maconha

Edvaldo Carvalho Alvez, 32 anos, e Samuel Stein. 26 anos, foram presos na noite desta terça-feira (28), no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande, eles são responsáveis por um roubo a uma loja de materiais de construção no último dia 24/04.

De acordo com o registro policial a dupla já vinha sendo procurada pela polícia desde o dia do roubo, já que imagens de seu rosto foram divulgados para os policiais, e foram encontrados na noite de ontem usando drogas.

Quando Edvaldo, vulgo mineiro, foi encontrado e admitiu ter cometido o crime de roubo utilizando uma arma, que disse ter jogado em algum local que ele não se recorda, o autor também revelou que já teria gastado os R$ 800,00 roubados com drogas.

Samuel também confessou ter participado do crime, dando cobertura a Edvaldo no momento do roubo. Junto com os dois foram encontrados pequenas porções de maconha.

Os dois foram presos pelo roubado praticado na data 24/04 e levados para a Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também