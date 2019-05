Produtora cultural é encontrada morta e deixa carta de despedida

A produtora cultural Fabíola Marques Fernandes, 48 anos, conhecida como “Bia Marques”, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Santa Fé, em Campo Grande.



O corpo foi encontrado por amigos que estranharam o sumiço de Bia que, desde a última terça-feira (7), não dava notícias. De acordo com informações policiais, uma amiga da produtora entrou no quintal da casa dela, abriu a janela de um dos quartos e avistou a Bia deitada. A amiga então pediu ajuda ao filho de Bia, Leo Marques, os dois conseguiram abrir a porta e constataram que ela estava sem sinais de vida.



No local foi encontrado um caderno de recado, o qual havia relatos que caracterizam "ritual de alívio", se despedindo de amigos e familiares. A polícia também encontrou um baralho de tarô, uma das cartas estava separada. Um amigo de Bia, conhecedor de leitura de tarô, afirmou que a carta significa amor, sentimento destinado a amigos e familiares, o qual tem relação com a carta de alívio.



Bia Marques foi gestora de produção da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, já administrou o Centro Cultural José Octávio Guizzo e produzia eventos na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas. Ela atuava há 30 anos em produção cultural.



O caso é registrado como suicídio.

