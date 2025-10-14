Menu
Polícia

Professor acusado de estuprar criança de 8 anos continuará preso em Dourados

Ele foi detido após o pequeno contar para mãe que havia sido estuprado

14 outubro 2025 - 16h54Brenda Assis
O caso aconteceu no domingo (12)O caso aconteceu no domingo (12)   (Reprodução/Dourados News)

O professor, de 32 anos, que foi preso em flagrante por suspeita de estuprar uma criança de apenas 8 anos, na Aldeia Panambizinho, em Dourados, continuará preso. Ele passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (13).

Durante a sessão, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando que ele permaneça preso enquanto o caso é investigado. Conforme o Dourados News, o homem deverá ser encaminhado ainda nesta terça-feira (14) para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED). 

O crime teria ocorrido no domingo (12), quando o professor chamou o menino para buscar lenha. O garoto retornou para casa chorando e visivelmente assustado, relatando à mãe ter sido abusado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda na aldeia. Durante o interrogatório, ele permaneceu em silêncio, sem confirmar ou negar os fatos.

Segundo a direção da rede de ensino indígena, o professor encontra-se inativo e não leciona atualmente em nenhuma escola.

