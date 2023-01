Professor da rede municipal é acusado de estuprar 14 alunos na Capital

Professor de inglês, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (10) ao ser acusado de estuprar 14 crianças em Campo Grande. Ele dava aula na rede municipal e ensino da Capital e foi detido na casa onde mora, no bairro Recanto das Paineiras.

De acordo com as informações policiais, autor estava sendo investigado deste novembro de 2022, em 14 inquéritos por estupro de vulnerável. Todas as vítimas seriam seus alunos em uma escola municipal, que atende da pré-escola ao 5º ano, com idades entre quatro e 11 anos.

De acordo com a delegada-titular da Especializada, Anne Karine Trevisan, todas as crianças foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram os abusos sexuais.

Segundo as crianças, o professor aproveitava os momentos em que as vítimas ficavam sozinhas com ele na sala de aula, ou quando iam levar atividades para ele corrigir, para colocá-las em seu colo.

Atrás da mesa, o professor passava a mão nas partes íntimas das crianças, sendo a maioria do sexo masculino. Os fatos eram reiterados pelo educador, que prometia balas e entregava seu celular para que as crianças pudessem usar a internet como forma de distraí-las

Durante o interrogatório, o autor negou a prática de estupro de vulnerável. Ele confirmou que tinha hábito de beijar e abraçar seus alunos, mas, segundo ele, era apenas um gesto de carinho.

Durante a investigação policial, o professor foi afastado de suas funções pela SEMED.

Deixe seu Comentário

Leia Também