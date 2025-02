Professor de educação física é encontrado morto na casa onde morava em Aquidauana

O professor de Educação Física Rubens Pinho foi encontrado morto na casa em que morava, localizada na Rua Pedro Pace, no Bairro da Serraria, em Aquidauana. Ele foi achado durante a manhã de quinta-feira (27).

Conforme as informações do site A Princesinha News, Rubens teria passado mal na noite anterior e foi localizado já sem sinais vitais durante a manhã do dia seguinte. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local pode apenas constatar o óbito da vítima. Além do socorro, a Polícia Civil também esteve no imóvel, fazendo os levantamentos iniciais a respeito da morte do professor.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária Pax Vida de Aquidauana. A causa do falecimento não chegou a ser divulgado.

