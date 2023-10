Professor de futebol morre ao ser atropelado por caminhão na BR-060, em Sidrolândia

O motociclista Sebastião de Souza Nantes, 60 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão durante o começo da tarde desta terça-feira (10), em Sidrolândia. A vítima trabalhava como servidor público da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da prefeitura do município e dava aula em uma escolinha de futebol.

Enquanto trafegava na tarde de hoje pela BR-060, Tião – como era conhecido entre os amigos, acabou sendo atingido por caminhão Ford Cargo vermelho em frente ao Frigorífico JBS.

Após o acidente, de acordo com o site Sidrolândia News, a área onde a colisão aconteceu foi isolada por funcionários do frigorifico até a chegada do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

