Professor de jiu-jitsu que estuprou aluna de 14 anos em ItaporÃ£ Ã© preso

Um professor de jiu-jitsu acusado de estuprar uma adolescente, de 14 anos, em outubro do ano passado foi preso durante a última segunda-feira (3), em Itaporã. Por conta do trauma causado pelo crime, a vítima se matou no dia 11 de janeiro deste ano.

Segundo o site Dourados Informa, o mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 27 de fevereiro pelo juiz da comarca de Itaporã e cumprido na última segunda, na galeria que leva o nome do professor, no centro de Itaporã. Com a decisão, ele aguardará o julgamento atrás das grades.

O estupro foi denunciado no dia 30 de outubro pela mãe da menina. Segundo ela, a adolescente sofreu abuso sexual entre agosto e setembro de 2024. Ela explicou a época que o professor e sua filha começaram relacionamento na véspera de aniversário da adolescente, quando a menina ainda não havia completado 14 anos. “Se beijaram e tiveram relações sexuais", contou a mãe.

Ao ver a troca de mensagens entre a filha e o professor, a mulher procurou a polícia. O homem também teria entregado abortivos para a adolescente.

"Coloca quatro comprimidos na boca e deixa por meia hora, mas toma na sua casa. Você vai passar mal, mas é normal. Fica de pernas para cima, igual os exercícios de hoje no jiu-jitsu. Se não fizer certo, vai ficar grávida", disse ele, conforme prints das mensagens entregues à polícia.

"Vomitei dentro da privada", disse a menina. "Não joga fora, são R$ 1 mil em remédios. Coloca quatro [cápsulas] na vagina e empurra lá no fundo", respondeu o homem. O nome dele será preservado, para não permitir a exposição da imagem da vítima.

