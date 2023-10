Professor é acusado de estuprar aluna de 3 anos em Três Lagoas

A mãe de uma criança, de apenas 3 anos, procurou o Conselho Tutelar da cidade de Três Lagoas para relatar um possível estupro de vulnerável cometido contra sua filha, no Centro Educacional Infantil (CEI) Lillian Márcia Dias, localizado no bairro Jardim Brasília. O suspeito de ter cometido o crime seria um professor da unidade educacional.

Segundo as informações iniciais, depois de ser acionado pela genitora da vítima o Conselho procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi denunciado e um inquérito aberto, para que a investigação seja feita.

O site RCN67 publicou que a data e detalhes do crime não chegaram a ser divulgados, uma vez que o caso está sob segredo de justiça. Para o noticiário local, a assessoria de comunicação do município, foi divulgada uma nota informando que o caso está sendo investigado pela prefeitura, em conjunto com a direção do CEI Lilian Márcia Dias.

Veja a nota:

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) tomou conhecimento do caso, nesta terça-feira (17), e está em contato com a direção do CEI para averiguar os fatos.

Além disso, a pasta abrirá procedimento interno de investigação e tomará as providências necessárias se constatada alguma irregularidade ou crime. A administração municipal enfatiza que repudia e sempre toma medidas enérgicas contra qualquer tipo de violência, mas sempre tendo o cuidado de ouvir todas as partes e prezar pela integridade de todos os envolvidos.

