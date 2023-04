Professor é preso após ser acusado de estuprar a propria filha em MS

Professor, de 49 anos, foi preso nesta sexta-feira (28) por suspeita de estuprar a própria filham de apenas 13 anos, na cidade de Coxim.

De acordo com as informações policiais, a denúncia foi feita no estado do Acre pela filha do suspeito, porém os fatos teriam ocorrido em Coxim. O inquérito policial, que tramitou no Acre, foi concluído no mês de março deste ano, após a realização do interrogatório do suspeito pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em carta precatória.

Em interrogatório, o suspeito negou os fatos a ele imputados que teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2022.

A Delegada Titular da DAM Coxim, Andressa Vieira, destaca que casos de suspeita de abuso sexual e exploração sexual infantil e de adolescentes devem ser denunciados, podendo, inclusive, ser de forma anônima, no Disque 100.

