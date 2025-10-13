Professor é preso por estuprar criança de 8 anos em Dourados

Uma criança, de apenas 8 anos, foi estuprada por um professor, de 32 anos, durante a noite de domingo (12), na Aldeia Panambizinho, localizada na zona rural de Dourados. O suspeito acabou sendo preso em flagrante.
Conforme o registro policial, divulgado pelo Dourados News, a vítima estava em casa quando o homem chegou o chamou para ir até a área de mata para buscar lenha. No entanto, ao retornar para casa, a criança estava muito assustada e chorando.
Diante da cena, a mãe questionou o menino para saber o que havia acontecido, momento que ele relatou o abuso. Ela então acionou a Polícia Militar, que localizou e prendeu o suspeito.
Ao ser interrogado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o homem permaneceu em silêncio. Enquanto isso, a criança foi submetida a exames de corpo de delito.
Ainda segundo o site, o suspeito está inativo como professor e atualmente não leciona em nenhuma escola da região.
O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pelas autoridades.