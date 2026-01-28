Professor é preso por estuprar crianças de 7 anos em Antônio João

Um professor de 45 anos foi preso durante uma investigação do crime de estupro de vulnerável. O caso teria acontecido na cidade de Antônio João.

Conforme as informações policiais, a ordem judicial foi expedida no curso de inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

A investigação apontou que o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e praticar toques com finalidade libidinosa em alunas com idade aproximada de sete anos.

Conforme consta nos autos, há registro de pelo menos quatro vítimas relacionadas aos fatos apurados.

Ainda segundo o inquérito, o investigado já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas.

