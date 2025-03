Professor morre dentro de universidade apÃ³s passar mal e sofrer infarto na Capital

O professor e pesquisador da UCDB (Universidade Católica Dom Bosto), Hemerson Pistori, de 54 anos, morreu após ter um mal súbito durante a manhã desta segunda-feira (17) dentro da unidade.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele havia encerrado a aula quando começou a passar mal. Por conta disso, foi até o setor de recursos humanos para aferição de pressão, já que no local estava acontecendo um evento dos acadêmicos de enfermaria com diversos atendimento oferecidos ao público.

Durante o atendimento, Hemerson piorou e acabou tendo um infarto. Os profissionais que estavam no local realizaram os primeiros enquanto aguardavam a equipe médica da Quali Salva, porém, o professor não resistiu e faleceu as 11h44.

Para a Polícia Civil, o irmão da vítima detalhou que ele fazia uso continuo de medicação para controle da pressão arterial, no entanto, desconhece qualquer problema pré-existente.

O caso foi registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Quem era Hemerson Pistori – conforme a nota de pesar da UCDB, o professor ingressou como cientista da computação e docente na instituição em 1994. Sendo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação de 2009 a 2017.

Durante sua gestão, ele fez a universidade se tornar uma referência na pesquisa científica, com a criação dos cursos de Doutorado, o fortalecimento da internacionalização e o fomento à inovação.

Ainda atuante dentro da UCDB, Hemerson liderava o grupo Inovisão, pioneiro nos estudos sobre o uso da visão computacional/inteligência artificial no Centro-Oeste. Em 2023, foi considerado um dos cientistas-destaque na Área de Ciências Exatas no Prêmio Fundect Pesquisador Sul-Mato-Grossense.

“Sua contribuição para a ciência e para a formação de milhares de alunos é comprovada pelas inúmeras publicações em revistas científicas e as orientações de alunos de graduação e pós-graduação. Era docente nos cursos de Engenharia e professor titular nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Desenvolvimento Local e em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária”, diz a nota.

