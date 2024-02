Professor pede nudes a aluno para bancar viagem para campeonato de futebol

Professor, de 56 anos, atuante em uma escolinha de futebol em Campo Grande, foi denunciado pela prática de assédio sexual ao pedir nudes para um aluno, de 12 anos, para bancar uma viagem a um campeonato no Paraná. A Polícia Civil está investigando o caso.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a conversa e o pedido de fotos íntimas aconteceram através do WhatsApp.

No registro policial, o professor sempre pedia para que o aluno encaminhasse fotos, mas que em determinadas ocasiões, os pedidos se intensificaram e alguns, já com teor sexual, no qual o suspeito solicitava fotos da criança sem camisa.

Em outros pedidos, o homem solicitava as fotos da barriga para baixo. Em uma dessas situações, o professor disparou que se ele mandasse mais fotos, bancaria sua viagem para o campeonato que acontecerá no Paraná.

Um pen drive foi entregue para a polícia onde consta alguns áudios sobre os fatos.

O caso foi registrado como assédio e está sendo investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

