Polícia

Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande

O caso foi denunciado pela mãe da menor, após a criança relatar o ocorrido e lesões serem encontradas em sua região vaginal

09 setembro 2025 - 14h43
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS

Professora de um CEINF (Centro de Educação Infantil) localizado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, está sendo investigada por suspeita de estuprar uma criança de apenas 4 anos. O caso teria acontecido dentro da creche e foi denunciado à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), no dia 4 de setembro.

Conforme o boletim de ocorrência, a genitora contou que há algumas semanas a criança vem reclamando de dores e ardência na região vaginal. No dia 3 de setembro, ao dar banho na filha, a menor não quis ser tocada pela mãe.

Ao ser questionada, ela contou que uma professora teria mexido em sua vagina com a mão e machucado com a unha. A menina ainda disse que o caso teria acontecido ‘no cantinho, perto da letra’, indicando que havia acontecido dentro da creche.

Diante da situação, a mãe levou a filha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, onde ela passou por atendimento médico, constatando que a criança tinha lesões na área vaginal.

A família foi então encaminhada para a DEPCA, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, mas até a publicação desta matéria não teve reposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

