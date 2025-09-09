Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande

Professora de um CEINF (Centro de Educação Infantil) localizado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, está sendo investigada por suspeita de estuprar uma criança de apenas 4 anos. O caso teria acontecido dentro da creche e foi denunciado à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), no dia 4 de setembro.

Conforme o boletim de ocorrência, a genitora contou que há algumas semanas a criança vem reclamando de dores e ardência na região vaginal. No dia 3 de setembro, ao dar banho na filha, a menor não quis ser tocada pela mãe.

Ao ser questionada, ela contou que uma professora teria mexido em sua vagina com a mão e machucado com a unha. A menina ainda disse que o caso teria acontecido ‘no cantinho, perto da letra’, indicando que havia acontecido dentro da creche.

Diante da situação, a mãe levou a filha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, onde ela passou por atendimento médico, constatando que a criança tinha lesões na área vaginal.

A família foi então encaminhada para a DEPCA, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, mas até a publicação desta matéria não teve reposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

