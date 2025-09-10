Professora é afastada após suspeita de abuso contra criança em creche de Campo Grande

A professora suspeita de abuso sexual contra uma criança de 4 anos dentro de um Centro de Educação Infantil (Ceinf) localizado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, foi afastada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O caso que foi denunciado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) no dia 4 de setembro foi divulgado ontem pelo JD1. Segundo a pasta, após a denúncia, foram adotadas as medidas cabíveis em respeito à proteção integral da criança.

"Concluída a apuração, os resultados serão encaminhados aos órgãos competentes da rede de proteção".

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação informa que, diante da denúncia, adotou as medidas administrativas cabíveis e instaurou sindicância, determinando o afastamento da servidora, em respeito à proteção integral da criança e ao dever de zelo da Administração Pública.

Concluída a apuração, os resultados serão encaminhados aos órgãos competentes da rede de proteção.

A Semed reforça que colabora com as autoridades e reafirma seu compromisso com a defesa da dignidade e dos direitos das crianças e adolescentes.

Caso

O caso denunciado às autoridades teria acontecido dentro da creche. Conforme o boletim de ocorrência, a genitora contou que há algumas semanas a criança vem reclamando de dores e ardência na região vaginal. No dia 3 de setembro, ao dar banho na filha, a menor não quis ser tocada pela mãe.



Ao ser questionada, ela contou que uma professora teria mexido em sua vagina com a mão e machucado com a unha. A menina ainda disse que o caso teria acontecido ‘no cantinho, perto da letra’.

A mãe levou a filha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, onde ela passou por atendimento médico, constatando que a criança tinha lesões na área vaginal, o que levou a família a procurar a DEPCA. O caso está sendo investigado pelas autoridades.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também