Professora e os dois filhos são identificados como vítimas do acidente na BR-262

Uma das três vítimas do acidente que ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), na BR-262 em Três Lagoas, foi identificada como a professora Nilda Torales Ferreira, 33 anos, a condutora do veículo.

Nilda era professora na Rede Estadual de Ensino e estava acompanhada pelos dois filhos, que também faleceram no local. O nome e a idade das crianças entre 11 e 12 anos, não foram divulgados.

A professora é natural de Porto Murtinho (MS), mas atuava na Rede Estadual de Ensino em Três Lagoas (MS), onde residia há alguns anos.

A identidade da vítima foi confirmada, após a diretora da escola das crianças confirmar à perícia, a identidade da professora.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 7h20 nas proximidades do Km 52 da rodovia BR-262, próximo do Distrito de Garcias, em Três Lagoas.

Duas viaturas da PRF e uma viatura Corpo de Bombeiros estiveram no local. Os bombeiros necessitaram utilizar alicates hidráulicos para abrir as ferragens do veículo e retirar as vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, e ao chegar ao local, as equipes constataram os três óbitos que estariam no veículo de passeio.

A principal hipótese do motivo do acidente, é de que a Nilda iria realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo frontalmente com uma carreta tri-trem.

