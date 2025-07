Profissionais da segurança pública de MS ganham atendimento focado na saúde mental

Os servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul estarão recebendo uma atenção especial voltada à saúde mental. A iniciativa "Escuta SUSP" tem como objetivo oferecer um espaço de acolhimento e escuta ativa aos profissionais da área.

A ação integra a Política Nacional do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Essa iniciativa faz parte da campanha institucional “Proteger os outros começa com cuidar de si mesmo”, que visa promover a valorização da vida e o bem-estar de quem atua na linha de frente da segurança pública.

O atendimento oferecido é individual, online, gratuito e sigiloso, e pode ser agendado pelo site: gov.br/escutasusp.