Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio é aprovado

O texto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, depois, pelo Plenário

05 novembro 2025 - 13h43Brenda Assis     atualizado em 05/11/2025 às 13h44
Praça dos Três Poderes, em BrasíliaPraça dos Três Poderes, em Brasília   (Valter Campanato/Agência Brasil)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que dificulta a progressão de regime para condenados por feminicídio ou crimes contra a dignidade sexual de crianças ou adolescentes. O texto aprovado altera a Lei de Execução Penal.

Pela proposta, para ser transferido para regimes de cumprimento de pena menos rigorosos, como semiaberto e aberto, o condenado por esses crimes deve:

  • - cumprir 75% da pena se for a primeira condenação, sem direito a livramento condicional; ou
  • - cumprir 80% da pena se for reincidente nesses crimes.
  • Atualmente, a legislação permite a progressão de regime após o cumprimento de 55% da pena.
  • Além do tempo, para ter direito à progressão, o preso por feminicídio ou crimes sexuais contra crianças e adolescentes deverá:
  • - apresentar bom comportamento na prisão;
  • - participar e concluir programas de ressocialização, como educação ou cursos profissionalizantes, e de conscientização sobre violência contra mulheres e crianças; e
  • - possuir laudo criminológico favorável que mostre autodisciplina, responsabilidade e baixo risco.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Delegada Ione (Avante-MG), ao Projeto de Lei 797/25, do deputado Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT). O projeto original prevê as novas exigências apenas para condenados por feminicídio.

“Consideramos recomendável ampliar as mudanças para alcançar também pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, que são igualmente graves e de grande impacto social”, disse a relatora.

Próximas etapas

O texto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, depois, pelo Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
 Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Filho e amigo foram presos em flagrante
Polícia
Mulher é morta a facadas e filho é preso por feminicídio em Aparecida do Taboado
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Aline foi morta a facadas
Polícia
Mulher é arrastada para fora de casa e morta a facadas em Jardim
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados
Polícia
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande