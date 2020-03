“Projota” é preso vendendo pasta de base de cocaína

Marcos Vinícus Fernandes da Silva, vulgo “Projota”, 21 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (10), vendendo drogas na região central de Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a polícia encontrou o traficante após receber vídeos dele comercializando drogas próximo a Explanada Ferroviária, as imagens foram feitas por moradores da região.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, chegando lá eles encontraram três homens no pontilhão da Rua Marcaju, de acordo com os militares, ao avistaram os agentes, um dos homens jogou alguma coisa no chão.

Após a abordagem os policiais identificaram um dos homens como Marcos Vinícius Fernandes da Silva, conhecido na região como “Projota”, sendo o mesmo que aparecia nos vídeos feitos pelos moradores, com ele foram encontrados R$ 150 reais em notas e R$ 6,90 e moedas.

Os outros dois rapazes abordados, disseram que estavam no local para usar pasta base de cocaína. Um deles estava com R$ 20 reais em notas e o outro com “uma lata amassada de cerveja, preparada para consumo de Pasta Base”, informa o registro policial.

Eles revelaram que o “Projeta” foi quem ofereceu e vendeu a drogas que eles iriam consumir. Marcos foi preso e encaminhado, juntamente com 2,10g de cocaína, para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

