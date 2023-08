Proprietário de boate morre após confusão com clientes em Campo Grande

Eduardo Coelho da Silva, de 52 anos, proprietário da casa noturna 'Boate 69 Fantasy', morreu em uma briga generalizada na madrugada deste domingo (6), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande. Pelo menos dois jovens, de 24 anos, foram detidos pelo envolvimento direto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão teria começado quando Eduardo e um cliente teriam iniciado uma discussão e logo trocaram agressões.

Por conta disso, os dois jovens detidos ajudaram o cliente e entraram no meio da briga e o proprietário chegou a sacar uma arma, desferindo um tiro contra um dos jovens e os suspeitos conseguiram retirar a arma de Eduardo.

Eduardo, no entanto, acabou agredido e teria caído da escada, permanecendo desacordado e supostamente pisoteado, acarretando em sua morte. Os jovens foram detidos após se apresentarem com a arma e as munições que estavam presentes na arma.

A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes no local pela manhã deste domingo e conseguiram imagens de câmera de segurança que mostram todo o desenrolar da confusão.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte, posse ou porte ilegal de arma de fogo, vias de fato e tentativa de homicídio.

O caso ainda segue em investigação por parte da Polícia Civil.

