Proprietário de centro automotivo é executado a tiros

O empresário Evandro Tobias Garai, de 32 anos, proprietário do “Jaguar Centro Automotivo”, foi morto a tiros na tarde de sábado (17), quando se encontrava em frente ao estabelecimento, na rua Paraguai. Ele estava a bordo de uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OYK 1030, do município de Bonito (MS), e estaria conversando com uma pessoa quando foi surpreendido pelos pistoleiros, que chegaram ao local em uma motocicleta.

Os criminosos realizaram aproximadamente 15 disparos de pistola do calibre 9mm. A vítima desceu da caminhonete e correu por cerca de dez metros, alcançado a rua Visconde de Taunay, onde foi executado com sete disparos do calibre 9mm. Alertados sobre o fato, Policiais Militares foram até o local e constataram veracidade da ocorrência.

Eles isolaram a área até a chegada dos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e dos agentes da Polícia Técnica, coordenada pelo delegado Dr. Caio Macedo, que realizaram os procedimentos necessários e encaminharam o corpo ao IML da cidade para posterior entrega aos familiares.

No dia 26 de julho deste ano, um funcionário de Evandro, identificado como Vitor Thiago Ratier Vilanova, 28, foi executado a tiros quando se encontrava sentado em um sofá no interior do centro automotivo.

