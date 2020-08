Proprietário de chácara urbana é multado por atear fogo em resíduos de limpeza

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Jardim receberam denúncias sobre incêndio em uma chácara, localizada no perímetro urbano e flagraram neste sábado (1) o proprietário do local incendiando a vegetação no terreno, causando transtornos aos vizinhos.

A PMA chegou no momento em que o infrator provocava o incêndio na vegetação e resíduos em uma área de gramínea que havia sido limpa e os resíduos queimados em vários montes e, conforme o “comportamento” do vento, prejudicava a população vizinha.

Os Policiais ordenaram e ajudaram na contenção o fogo. O infrator (56), residente em Jardim, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.050,00.

Apesar dos esforços e das orientações, inclusive pela mídia, em relação à proibição de dos incêndios, algumas pessoas insistem com esse costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.

Deixe seu Comentário

Leia Também