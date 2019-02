Proprietário rural é autuado por desmatamento ilegal

Um proprietário rural foi autuado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bela Vista, após ter destruído 20 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Os policiais estiveram no local nesta quinta-feira (21) e encontraram a área desmatada com uso de máquinas. Foram encontradas várias leiras com o material lenhoso proveniente das árvores derrubadas pelas máquinas. As atividades foram interditadas.

O Infrator de 59 anos, residente em Bela Vista, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 6 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

