Proprietários rurais são multados por queimadas ilegais em MS

Dois produtores foram multados por queimadas ilegais durante a Operação Focus, da Polícia Militar Ambiental (PMA), nos municípios de Paranaíba e Sonora, em Mato Grosso do Sul.

Deflagrada em 4 de agosto, a operação segue até 31 de dezembro com o objetivo de coibir queimadas ilegais e incêndios florestais em todo o Estado.

A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e aposta no uso de tecnologia e na cooperação interinstitucional para combater infrações ambientais em tempo real.

A primeira infração foi registrada no dia 6 de agosto, na zona rural de Paranaíba. A equipe da PMA de Aparecida do Taboado foi acionada após alerta do sistema de monitoramento do Comando de Policiamento Ambiental.

No local, foram constatados desmatamento com corte de árvores nativas isoladas (CANI) e queima de material lenhoso empilhado em fileiras, sem a devida autorização ambiental.

O responsável foi multado em R$ 300 por hectare desmatado e R$ 3 mil por hectare queimado, com a área total ainda em levantamento a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Já no dia seguinte, 7 de agosto, foi a vez da equipe da PMA de Coxim atender a um alerta de foco de calor em Sonora.

Durante a vistoria, foram encontradas cinco leiras de vegetação queimadas, com sinais recentes de cinzas e fumaça. O proprietário foi autuado administrativamente e orientado sobre as proibições legais referentes ao uso do fogo sem autorização.

De acordo com a PMA, entre janeiro e julho deste ano, cerca de 500 ocorrências envolvendo fogo em vegetação já foram detectadas pelo setor de geoprocessamento do Imasul. Com a chegada do período de estiagem, a tendência é de aumento nos casos.

