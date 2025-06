Protegendo a 'ervinha' do frio? Traficantes escondem maconha e anabolizantes em casaco

Se tornando cada vez mais comum, o tráfico via Correios perdeu mais 1kg de drogas durante a tarde de segunda-feira (23), após ela ser encontrada pelas equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), em Campo Grande.

Conforme as informações repassadas pela guarnição, as equipes foram acionadas para ir até os Correios para averiguar tentativa de tráfico por meio dos serviços da empresa. No local, os guardas foram informados que uma encomenda apresentava indícios de material ilícito em seu interior.

Durante checagem no volume, que havia sido enviado de Ponta Porã para São Paulo, a droga foi encontrada enrolada dentro de um casaco. O entorpecente foi apreendido e levado para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde foi constatado ser maconha tipo DRY. Após pesagem, a embalagem de maconha resultou em um peso total de 1.070 kg.

Além da maconha, foram encontrados em outra encomenda dois frascos de anabolizantes cuja venda é proibida no Brasil, o que categoriza crime de acordo com o Artigo 273, Artigo 1º B do Código Penal Brasileiro, os quais foram apreendidos e entregues para a Vigilância Sanitária.

