Psicóloga de Três Lagoas é deixada morta em calçada pelo filho, de 25 anos

A psicóloga da cidade de Três Lagoas, Simone Nascimento Kuzminskas, de 46 anos, foi deixada morta na calçada de uma residência na cidade de Andradina (SP), durante a noite de domingo (7). O filho da vítima, de 24 anos, é o principal suspeito do crime e foi preso.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, as circunstâncias da morte de Simone ainda são incertas. Para as autoridades, o suspeito contou que voltava com a mãe de uma festa em Três Lagoas, para a cidade de Andradina, durante a tarde de domingo.

Porém, durante o trajeto, ela teria aberto a porta do carro e pulado na rua. O rapaz então parou, colocou a mãe no veículo novamente e a levou para a cidade paulistana. Acontece que, ao invés de levá-la para receber atendimento médico, o suspeito abandonou o corpo de Simone em uma calçada.

A Polícia Militar do município foi acionada, chegando a levar a psicóloga para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas os médicos puderam apenas constatar o óbito.

Por ter contato que bebeu, o rapaz foi preso em flagrante. Depois da audiência de custódia, ele teve o flagrante convertido em prisão preventiva. A delegada Letícia Móbis, da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, esteve na cidade paulistana para interrogar o suspeito.

Já o corpo de Simone será sepultado em Andradina (SP) na tarde desta segunda-feira (08). O local não foi divulgado pela família.

