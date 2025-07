Psicóloga é atacada com escada por paciente em hospital de Campo Grande

Psicóloga, de 47 anos, foi agredida com uma escada em golpes desferidos por um paciente, de 50 anos, durante a tarde desta quinta-feira (17), na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a profissional explicou que foi atingida no rosto, provocando um corte na parte frontal da testa e outro no polegar da mão direita, sendo necessário atendimento médico no hospital.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e conversou com a profissional, onde ela relatou que o paciente deu entrada na unidade hospitalar no dia 3 de julho, vindo de Nioaque, em decorrência de problemas cardíacos.

No dia 9, o homem passou por um procedimento cirúrgico e permanece internado no setor da enfermaria. Ainda houve o relato de que a vítima tentou tirar a própria vida, mas foi impedida pela psicóloga.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

