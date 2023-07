Quadrilha acusada de fazer 'limpa' em carros na Capital é presa

Cinco pessoas, entre elas um adolescente de 16 anos, foram presas durante a tarde de quinta-feira (20), suspeitos de serem de uma quadrilha especializada em furtos a veículos, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as investigações tiveram início logo após um furto ocorrido no último dia 18 de julho, no bairro Chácara Cachoeira. Na ocasião, um casal, em um Chevrolet Onix, estacionou na frente do carro da vítima, um Honda City, quebrou o vidro lateral traseiro e subtraiu os objetos que estavam no interior do veículo.

A vítima então procurou a 3° Delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência. Na sequência as equipes iniciaram diligências para tentar identificar e localizar os envolvidos. Foi feita também uma análise criminal dos fatos, identificando ao menos oito furtos ocorridos com o mesmo modus operandi, percebendo que os delitos estavam acontecendo de forma continuada, na Capital.

Em continuidade às investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar e localizar, no bairro Taveirópolis, o veículo utilizado no crime, bem como dois dos suspeitos. Durante as investigações, também foi possível identificar um terceiro envolvido, um menor, filho da suspeita, o qual é visto comprando produtos em uma conveniência com um cartão furtado em uma dessas ações.

Posteriormente, os policiais localizaram uma casa, na Vila Dr. Albuquerque, utilizada pelo grupo criminoso para esconder os objetos furtados. Desse modo, diante da situação flagrancial, a equipe adentrou na residência, localizando o outro casal envolvido no crime, além de um GM Agile objeto de roubo e placas pertencentes a um GM Tracker, também objeto de crime.

Em um dos cômodos, foi localizado vasto material, objeto dos furtos, dentre eles celulares, um drone, rodas de veículos, ferramentas, bolsas e outros. Também na residência, foram localizadas nove trouxinhas de maconha, já embaladas para venda, totalizando 342g, além de 3,2g gramas de cocaína.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia.

A Polícia Civil solicita que as vítimas de delitos praticados com esse modus operandi se dirijam até a 3ª Delegacia para identificação dos objetos furtados.



