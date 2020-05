“Quadrilha da panela falsa”, que ostentava carros de luxo, é presa na capital

Cristiano Martins, 33 anos, Rogério Cisto, 21 anos, Melina Nicolich, 21 anos, e Lilian Martins, 36 anos, foram presos por venderem panelas “falsas”, próximo a um conhecido mercado na Avenida Calógeras em Campo Grande. A prisão ocorreu neste domingo (17).

Outras 13 pessoas foram levadas a delegacia por serem suspeitas de participarem dos crimes de estelionatos utilizando panelas, além disso, todos irão responder ou serão investigados por formação de quadrilha.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem denunciou a polícia ter sido vítima de um estelionato, após comprar uma panela, que segundo os vendedores era de aço cirúrgico, com válvula para mostrar a temperatura, bem possuía oito camadas e sistema de vaporização.

Segundo a polícia outros crimes do mesmo tipo já haviam sido relatos por vítimas diversas, uma equipe foi até o estacionamento de um mercado na Avenida Calógeras e encontraram um casal em uma Hillux e sua filha em uma Fiat Toro, com diversas caixas das panelas “falsas”.

Uma segunda filha, menor de idade, foi até o local e disse que estava passando de carro quando viu os pais sendo abordados, ela acabou confessando que todos estavam hospedados em um hotel na Avenida Mato Grosso, ela acompanhou os policiais até o hotel, mas alegava não lembrar em qual quarto eles estavam.

Logo depois ela acabou dizendo qual era o quarto e ainda confessou que havia sido orientada por seu pai a mentir para a polícia, pois ela precisava ganhar tempo para que o restante da quadrilha pudesse fugir.

Durante a revista realizada no primeiro veículo abordado, a Hillux, os agentes encontraram um cartão de um segundo hotel, uma segunda equipe foi acionada para dar apoio e ir até o local, os policiais também entraram em contato com a recepção do hotel e pediu para que as portas fossem fechadas para impedir a fuga dos suspeitos.

Chegando ao local, a equipe de apoio encontrou 12 pessoas em vários veículos como um VW Gol, uma VW Amarok, um JEEP, um VW Virtus, uma Saveiro entre outros, todos estavam carregados com caixas de panelas e outro utensílios para a cozinha.

Outra Hillux foi encontrada abondana, os policiais acreditam que foi o veículo utilizado pela adolescente que foi até o local onde os pais estavam sendo abordados.

